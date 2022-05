Peccato non sia stata una settimana perfetta, ma Sartori si avvicina

Lamentarsi del sesto risultato utile consecutivo? No, però il Bologna avrebbe potuto coronare la sua settimana di passione con tre punti anche all'Olimpico di Roma. Un pizzico di cattiveria in più, un pizzico di lucidità in più, un pizzico di calma in più: sarebbe bastato poco per farne tre. Una Roma tutto tranne che perfetta aveva lasciato campo al Bologna nei finali dei due tempi, ma i rossoblù non ne hanno approfittato come avrebbero meritato a causa di poca lucidità e brutte scelte, magari anche un po' di fretta. Non è arrivato il sacco di Roma, sarebbe stato molto bello visto il periodo florido di soddisfazioni. Restano comunque gli scalpi in successione di Milan, Juve, Inter e Roma: considerando che per tutti la stagione è stata insufficiente almeno queste piccole soddisfazioni godiamocele. Anche perché non sappiamo quando potrà ricapitare.