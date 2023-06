Caro Bologna, ora dove vuoi arrivare?

Per pensare al Bologna che sarà bisognerebbe partire da un presupposto chiaro: gli obiettivi. Su questo Thiago Motta ha fondate ragioni per richiedere chiarezza e trasparenza, ma il mondo del calcio, si sa, su questo tema resta sempre molto lacunoso, soprattutto in Italia. Basti pensare all'Atalanta ormai in orbita europea da anni ma che parte con l'idea di farne 40 e poi si vedrà. Oggi il Bologna è davanti a un bivio che internamente a Casteldebole andrà chiarito: i 54 punti sono il massimo possibile per questa proprietà oppure si potrà migliorare ancora? La risposta a questo quesito servirà a Motta per capire alcune dinamiche interne ed esterne e alla piazza a tarare le aspettative (sempre basse per i critici, ottimiste per i sostenitori). Se quanto fatto dai ragazzi in questa stagione rappresenta il massimo significa tornare a chiedere per prima cosa la salvezza, se invece, come detto da Fenucci, si parlerà ancora di crescita sportiva allora davanti ai 54 punti c'è una cosa sola: l'Europa.