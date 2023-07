Brividi di calendario, ma potrebbe esserci una opportunità se il Bologna…

L'ufficializzazione dei calendari è sempre il momento che apre la nuova stagione. Il mese più difficile da far passare per i calciofili da Serie A è chiaramente quello di giugno, cioè quando finisce la stagione, perché poi da luglio in avanti ci sono i calendari, i ritiri, le prime amichevoli, insomma si comincia a respirare calcio giocato. E agosto arriva in breve tempo e manca solo poco più di un mese al via ufficiale della stagione. Si comincia a far sul serio. Il Bologna ha scoperto oggi il suo percorso che lo porterà il 20 agosto ad iniziare con il Milan per finire il 26 maggio con il Genoa e in città si è già scatenato il dibattito sul calendario, che divide coloro che lo vedono sempre duro da quelli che lo vedono sempre abbordabile. Funziona così, gli ottimisti vedono una possibilità ovunque mentre i realisti riportano tutti sulla terra. La sintesi banale del calendario rossoblù è facile: brividi all'inizio, Milan e Juve, e alla fine, Napoli e Juve più Genoa. Sarà un bene o un male?