Brutti segnali, la parte destra ci attende

2022 ancora senza vittorie, e non averla trovata nemmeno con l'Empoli al Dall'Ara è, senza dubbio, un brutto segnale. Forse non tanto per mantenere la categoria, ci mancherebbe anche che il Bologna non facesse da qui alla fine 12 punti, ma soprattutto per quello che doveva essere l'obiettivo stagionale. Parliamoci chiaro, c'è la sensazione di un andazzo ormai endemico, cioè quello che ci porterà a fare un altro punteggio col 4 davanti e un'altra parte destra della classifica. Solite cose. Soliti copioni. Solite spaccature tra filo societari e mangia allenatori.