Bologna solido e concreto, quando si sbloccherà l’attacco ci si potrà divertire

Vincere partite senza segnare è dura, ma quantomeno il Bologna pareggia e significa che di gol ne prende pochi. Motta ha varato una squadra più prudente, giustamente per non concedere campo aperto a Osimhen, e il risultato, con un solo tiro degno di nota di Zirkzee, è stato un giusto zero a zero. Meno voli pindarici e più sano pragmatismo. Per ora va bene così, considerando che i punti in classifica sono sei in cinque giornate e con tre big già incontrate. Non era facile e infatti è la tenuta mentale e difensiva dei rossoblù ad essere apprezzata piuttosto che le folate offensive, ancora annacquate da scelte non del tutto corrette e da un reparto ancora troppo Zirkzee dipendente. Se non accende la luce lui è difficile possa farlo qualcun altro e su questo Motta dovrà lavorare, soprattutto nell'inserimento di un vispo Saelemaekers (giocherà tanto) e del miglior marcatore della passata stagione, quel Riccardo Orsolini che ha avuto solo scampoli di partita a ridisegnare titolarità e minutaggi nonostante il rinnovo contrattuale. Potrebbe essere il primo caso della stagione, quello da prime pagine dei giornali, ma oggi non sarebbe corretto sporcare un buon risultato con polemiche sterili. Motta avrà i suoi motivi.