Bologna, comincia a correre. Voto al mercato, 7

Dopo la sconfitta interna contro il Milan e il pareggio in agrodolce ottenuto all’Allianz Stadium, contro la Juve, oggi il Bologna ha la possibilità di iniziare a correre con i primi 3 punti stagionali in un solo colpo. Il Cagliari è ancora a reti bianche, avendo impattato 0-0 contro il Torino e perduto 0-2 contro l’Inter; tuttavia, è una squadra che dopo i primi 180 minuti ha mostrato una certa organizzazione di gioco e solidità. Il centrocampo è piuttosto assortito, con Nandez, Makoumbou e il giovane Sulemana, ex Hellas. Da capire se in attacco mister Ranieri butterà nella mischia il neo acquisto Petagna o se si affiderà alla coppia Oristanio e Luvumbo, con Nandez e Jankto a supporto. Motta, dal canto suo, potrebbe schierare grossomodo la stessa formazione di Torino, anche perché Freuler non è stato possibile convocarlo e Saelemaekers, ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Quasi sicuramente, come esterno basso a sinistra, potrebbe esordire uno tra Kristiansen e Calafiori, col primo leggermente favorito. Questa probabilmente, l’unica novità odierna, nell’undici iniziale. In verità, Motta è stuzzicato dalla voglia di dare una maglia da titolare a Karlsson; potrà però privarsi degli 11 gol di Orsolini della stagione scorsa e delle prime 2 uscite di Ndoye veramente confortanti e convincenti? Lo scopriremo solo al fischio d’inizio di Orsato, alle 18,30.