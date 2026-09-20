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Il Bologna è durato poco

Ancora rinviata a data da destinarsi la prima vittoria del Bologna in questo campionato. Con Tedesco o Palladino, al momento non si è andati oltre ad un pareggio. Ieri, al primo vantaggio stagionale sembrava la volta buona; un po’ per l’avversario non certo di primissima fascia e un po’ per il cambio tecnico. Generalmente alla prima partita con un nuovo mister, una certa scossa ai giocatori viene data. Nei primi minuti in verità, si è visto un Bologna più aggressivo, che pressava alto sui portatori di palla granata poi, man mano che passavano i minuti, i rossoblu sono tornati più o meno nella versione precedente. Lanci lunghi di Skorupski spesso per nessuno, o meglio, per gli avversari e tanta fatica nel riconquistare la palla. Nonostante questo, il Bologna trova un lampo con Miranda bravo a crossare verso il centro dell’area e trovare pronto Bernardeschi per l’1-0. Siamo al 14esimo minuto e dopo questo lampo nulla più accade dalle parti di Perri. Primo tempo al limite della decenza ma un semplice appassionato di calcio senza interesse ne per i rossoblu ne per i granata, avrebbe cambiato canale.

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