da Theate a Bernardeschi, da Skorupski a Palladino: il meglio e il peggio di Bologna-Toro

Franco Cervellati

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MIGLIORI - FEDERICO BERNARDESCHI

A quanto pare l'unico in grado di fornire alla squadra il guizzo in più del fuoriclasse. Lui stesso ha spiegato la sostituzione, apparsa incomprensibile. "L'ho chiesta io, avevo un
dolorino". Se non l'avessi sentito con le mie orecchie non ci avrei mai
creduto.

Cervellati

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