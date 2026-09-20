VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

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MIGLIORI - FEDERICO BERNARDESCHI

A quanto pare l'unico in grado di fornire alla squadra il guizzo in più del fuoriclasse. Lui stesso ha spiegato la sostituzione, apparsa incomprensibile. "L'ho chiesta io, avevo un

dolorino". Se non l'avessi sentito con le mie orecchie non ci avrei mai

creduto.

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