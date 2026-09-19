I voti del pareggio contro i granata

Manuel Minguzzi

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Skorupski 4

Non è chiamato a grandi interventi nel primo tempo, ma l'errore grave, anzi gravissimo, lo commette nella ripresa, quando si fa passare tra le mani una conclusione innocua di Kulenovic. La porta inizia a diventare un problema.

Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27

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