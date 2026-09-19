I voti del pareggio contro i granata
VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica
Skorupski 4
Non è chiamato a grandi interventi nel primo tempo, ma l'errore grave, anzi gravissimo, lo commette nella ripresa, quando si fa passare tra le mani una conclusione innocua di Kulenovic. La porta inizia a diventare un problema.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Il Bologna non sa più vincere. Berna illude, Skorupski patatrac: 1-1 col Toro
News
Palladino: "Un'ora in controllo, mi prendo le cose positive. Skorupski..."
News
Anaclerio: "Il Bologna ha un grosso probelma in porta. Peccato perchè..."
Editoriale
Bologna, è dura. Prepararsi a una stagione difficile, almeno fino a gennaio. E in porta...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti