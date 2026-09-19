Ancora digiuno di vittorie al Dall'Ara. Bernardeschi illude, Kulenovic pareggia
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Ancora niente vittoria
Il Bologna prosegue il digiuno di vittorie al Dall'Ara. Anche il Torino fa punti in via dello Sport. Il pareggio giunge nella ripresa, con il neo entrato Kulenovic e un altro sanguinoso errore di Skorupski. Illusorio il vantaggio di Bernardeschi nella prima frazione. Tanto lavoro da fare per Palladino durante la sosta, nonostante il cambio di modulo il gioco non è decollato.
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