Le parole di Federico Bernardeschi in conferenza stampa:

"Siamo dispiaciuti di non aver vinto questa partita perchè volevamo dare una gioia ai nostri tifosi. Siamo consapevoli che sono parecchi mesi che non riusciamo a vincere in casa. Lo sappiamo a faremo di tutto per invertire la rotta. Questo gruppo è un gruppo sano, fatto di valori e uomini veri dentro e anche molto forti a livello tecnico. In questi tre giorni il mister ha impresso concetti importanti e ha portato sin da subito mentalità. E' un periodo un po' così e penso che questa sosta ci farà molto bene per il futuro per immagazzinare i concetti del Mister. Dobbiamo essere bravi per andare a colmare quello che in questo momento sta mancando. Skorupski? L'errore non è mai del singolo ma del gruppo"