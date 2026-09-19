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Non cambia la sceneggiatura

Cambiano gli attori, ma la sceneggiatura resta la stessa. Il Bologna non vince più in casa. La cura Palladino si è scontrata su un gioco ancora tutto da trovare e su un altro errore del portiere. Fatto sta che il pareggio col Toro riapre lo psicodramma al ragù e ripropone i processi già aperti in queste settimane. Se non si poteva chiedere al neo tecnico un gioco scintillante con tre allenamenti disputati, la lettura della partita invece sì, perché è quella che nel secondo tempo ha fatto la differenza. E qui Palladino ha probabilmente visto qualcosa di diverso da noi. Gli ingressi di De Silvestri e Odgaard hanno destato qualche perplessità, pur comprendendo l'idea di mettere forze fresche in una squadra che non ha una condizione ottimale. Ma proprio lì il Bologna è andato in difficoltà, perdendo equilibrio a sinistra e trovando buchi a destra, dove Helland non aveva certo fatto male. Il resto ce lo ha messo Skorupski, con il secondo grave errore della stagione. E i fischi, alla fine, c'è la sensazione fossero proprio per lui...

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