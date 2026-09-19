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La squadra ci tiene

Così Raffaele Palladino in conferenza stampa: "Arrivando tre giorni fa non mi aspettavo una partita perfetta. Ho chiesto una reazione e l'ho vista, questo è un aspetto positivo. Ho visto una squadra viva e che ci tiene e che non accetta di stare lì sotto. I ragazzi hanno fatto una partita giusta per 70 minuti, anche se ci sono cose da migliorare e sistemare. Non abbiamo preso un tiro in porta nel primo tempo, potevamo raddoppiare con Pobega e poi nella ripresa abbiamo sbagliato qualche ripartenza. Nel finale siamo calati fisicamente. Mi prendo tante cose positive e nella sosta lavoreremo sugli aspetti da migliorare. Ci dispiace, volevamo regalare una vittoria ai nostri tifosi".

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