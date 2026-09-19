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Skorupski

Queste le parole di Pepè Anaclerio a Solo Calcio:

"Un Bologna completamente in controllo fino allla rete del Torino. Ennesimo gol preso in modo goffo dal nostro portiere. Può capitare di prendere gol, però il Bologna ha questa fragilità mentale dove al primo tiro in porta ti segnano in faccia. Il tiro di Kulenovic era un passaggio al portiere. A me dispiace dirlo però Skorupski da quando è tornato titolare sta facendo troppi errori e anche a causa sua la classifica piange. Il Bologna ha un grosso problema in porta. Peccato perchè i ragazzo di Palladino meritavano di vincere perchè siamo andati vicino al 2-0 in più occasioni con Piccoli e Bernardeschi"

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