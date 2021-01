Basterebbe poco per completare questo Bologna

Ancora una volta, l’ennesima, siamo qui a commentare il Bologna bello che non balla. Anche contro il Milan, vincente per episodi, i rossoblù hanno giocato alla pari, si sono fatti mostrare per quello che sono, cioè squadra con ottima tecnica, ma alla fine il risultato è sempre, o quasi, lo stesso. Così come le analisi e i commenti, che ormai si riducono alla famosa prima punta che non è ancora arrivata. Chiaro, nel calcio non è mai bene ridurre una valutazione solo su un solo ruolo o su una pedina, ma il Bologna di oggi pare privo della classica ciliegina sulla torta. Cioè il centravanti. Non a caso la squadra crea le sue migliori occasioni con gli inserimenti dei mediani, contro i rossoneri Dominguez, Soriano e Poli sono stati i più pericolosi, mentre la palla buona ciondolante in area è rimasta priva di proprietario con Palacio in ritardo all’appuntamento. Insomma, è evidente come gli utilizzatori finali siano i centrocampisti, perché a turno il centravanti non c’è e non sempre gli esterni segnano. Solite cose, Barrow dà il meglio di sé al largo, Palacio per natura staziona ovunque tranne che a centro area: alla fine chi raccoglie i palloni negli ultimi sedici metri? I difensori.

