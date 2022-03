Basta perdere il 50 per cento delle partite

Sono le sconfitte del Bologna dal ritorno in A ad oggi divise per anno. Il totale fa 120 partite perse su 257 giocate. E' questo il bottino di Joey Saputo da quando la squadra rossoblù si è affacciata in massima serie nel 2015. Inutile sottolineare una cosa: c'è qualquadra che non cosa. O qualcosa che non quadra. Fate voi. Se un proprietario che ha investito 130 milioni netti, più le plusvalenze, si ritrova in questa situazione, dovrebbe farsi delle domande su come sia stato allestito il progetto sportivo del club. Mica si parla di Champions League o Scudetti, ma semplicemente di decoro statistico. Un tifoso del Bologna, ogni volta che si mette sul divano o su un seggiolino del Dall'Ara, sa che una volta su due perderà. Bella goduria. E anche stasera, con il miglior Bologna della stagione nel secondo tempo, è arrivata la batosta finale, con il primo gol in Serie A del giovane Cissè.