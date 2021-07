Arnautovic accolto in assoluto silenzio, che peccato

Come si fa a non organizzare una accoglienza decente per il giocatore più pagato, in termini di ingaggio, della storia del Bologna? Eppure è andata così. Marko Arnautovic è arrivato nell'indifferenza generale, solo lo staff del Bologna lo ha accolto all'aeroporto e poi accompagnato, in tremenda solitudine, nel suo ritiro cittadino dell'hotel I Portici. E' arrivata la ciliegina sulla torta di una squadra che andava completata e nemmeno i tifosi hanno avuto un moto di entusiasmo verso questo importante innesto....