Arna o non Arna: questo è il dilemma? Ora Motta utilizzi la potenza di fuoco del Bologna

Passato il tormentone del 'è giusto o no schierare Arnautovic ' ora si virerà sul nuovo caso in essere, ed è quello del ritorno del giocatore a Bologna . Si dovrebbe curare qui o in Austria? Alcuni media sostengono che il giocatore avrebbe voluto restare in patria mentre il Bologna ha deciso di richiamarlo per vederci chiaro sul nuovo problema al piede. Ci sarà un nuovo casus belli.

In una settimana dove il Bologna riprende ad allenarsi venerdì, senza mezza squadra, non fa molta differenza il luogo di cure di Arnautovic, che forse starà fuori un mese, ma sicuramente i suoi detrattori lo criticheranno proprio su questo, tenendo in auge l'argomento dopo averci chiesto di non trattarlo per le recenti esclusioni. La situazione si è ribaltata. Pazienza. Ciò che resta paradossale è la teoria secondo la quale Motta avrebbe fatto bene a non utilizzarlo considerando l'immediato infortunio di Salerno, come se il tecnico fosse un veggente dopo averlo convocato (e per Motta i convocati sono abili a giocare) o peggio come se avesse deciso di schieralo a furor di popolo venendo meno ai suoi principi. Nulla di tutto questo, Arnautovic ha avuto un infortunio imprevedibile che non c'entra con la sua condizione fisica e atletica (infatti Motta lo ha inserito nel secondo tempo all'Arechi).