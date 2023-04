Ancora in corsa per un obiettivo

Che questa Inter possa vincere la Coppa Italia forse è difficile, ma il Bologna resta in corsa per un obiettivo. La vittoria di autorità sull'Udinese, che in un altro campionato non avrebbe cambiato le sorti di un Bologna salvo a dicembre, rilancia le quotazioni rossoblù in ottica ottavo posto, che potrebbe diventare settimo a causa dei guai bianconeri e quindi valere l'Europa. E aver riproposto con così tanto vigore la propria candidatura è un bel segnale per il Bologna che ha archiviato lo scontro diretto in dodici minuti netti facendo capire fin da subito che oggi non era aria. Fatto il proprio dovere e sfruttata l'occasione di una Udinese incerottata: il Bologna di Motta esce tra gli applausi a scena aperta del Dall'Ara e conquista sempre più pubblico ed entusiasmo, lasciando ben sperare per il futuro. Anche perché in ballo c'è un obiettivo, finalmente, che se non sarà il settimo sarà l'ottavo ma è importante lo stesso. Fondamentale aver ritrovato anche i gol, arrivati sia con i difensori, sia con i mediani e anche con le punte, a suggellare il calcio totale di Motta in cui 'tutti hanno possibilità di segnare'. Parole pronunciate venerdì e confermate dai fatti domenica.