Acqua alta a Bologna, Venezia col Mose

Il Venezia di Zanetti ha vinto col Mose. Si proprio quello che serve per l'acqua alta in Laguna. Hanno tirato su il muro, e ha retto. Il Bologna, dal canto suo, è andato a folate, anzi a ondate, ma si è infranto contro le barriere lagunari. La partita è tutta qui, tra una squadra che ha comandato e l'altra che ha arginato e ha punto alla prima occasione in contropiede, tra l'altro fortunata. Il calcio è questo. Tutto il resto, le scelte, le sostituzioni, lasciano il tempo che trovano perché alla fine il risultato di una partita è frutto di chi segna di più e chi prende meno gol.