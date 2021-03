Una Doria alla deriva ma con onore

Il Bologna di ieri, una volta tanto, ha ottenuto i 3 punti quasi col minimo sforzo. Quante volte abbiamo detto e scritto che il Bologna gioca bene, tira in porta più dell’avversario ma raccoglie meno del dovuto? Ieri la Sampdoria, per lunghi tratti ha fatto la partita, ha giocato come sa fare sfruttando le fasce con Augello, Jankto e l’eterno Candreva; solita fisicità a centrocampo e velocità di pensiero al servizio degli avanti doriani. Il palo nei minuti iniziali di Thorsby, poteva subito cambiare l’inerzia della partita. Il Bologna è stato bravo dopo i primi minuti di smarrimento a trovare il gol in pratica alla prima occasione con Barrow che si è staccato dal suo marcatore e di testa ha insaccato alla destra di Audero. La Samp ha ripreso a fare gioco e dopo pochi minuti ha trovato col solito Quagliarella il gol del pari. Momento di stanca della partita con l’1-1 oramai a certificare il risultato del primo tempo ma ecco che a 3 minuti dall’intervallo, Barrow si inventa uno slalom dei suoi, complice anche un rimpallo favorevole; al limite dell’area serve a Svanberg una palla al bacio e col destro, insacca per il 2-1.

