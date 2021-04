Tutto va come deve andare (e l’arbitro non c’entra)

Atalanta-Bologna è andata come doveva andare, cioè con la netta vittoria della squadra nettamente più forte. Terza partita in sette giorni, una di solito il Bologna la stecca, terzini infortunati, ritmi insostenibili per una truppa che tende a non digerire partite ogni tre giorni e poi anche rigore ed espulsione. Insomma, è andata un po’ come quell’Atalanta-Bologna del famoso turnover l’anno della cavalcata salvezza. Il peggio del peggio è che con un centrocampo ridotto all’osso, Dominguez infortunato e Poli a marce basse, contro la viola mancherà anche Schouten: tutto si complica per conquistare gli ultimi punti salvezza. Ma ci si penserà in settimana e chissà che alla fine non possa toccare a Baldursson…