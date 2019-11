Troppi errori tecnici condannano un Bologna propositivo

Analizzando le prime 11 giornate del Bologna, cade subito all’occhio una classifica un po’ bugiarda rispetto alla mole di gioco e alla qualità espressa sin qui dai rossoblu. Per una squadra che vuole fare il salto di qualità, 12 punti raccolti dopo 11 giornate, sono molti rispetto ai 12 punti raccolti con Inzaghi in un intero girone, ma sono pochi se si vuole ambire ad una posizione migliore del decimo posto. Con questa media si chiuderebbe a 43-46 punti, su per giù come lo scorso campionato. Cosa manca al Bologna per fare il definitivo salto di qualità? Analizzando le 11 partite, si evincono almeno un paio di errori tecnici che puntualmente ci castigano. Tatticamente il Bologna prepara bene la partita aldilà degli interpreti, sul campo gioca bene e non si risparmia, però, nell’arco dei 95 minuti di gioco, decisioni arbitrali a parte, c’è sempre qualche errore di troppo.

Ieri sera vero, su Palacio c’era un presunto fallo non chiarito neanche dalla moviola ma si poteva anche fischiare e il Bologna avrebbe calciato la punizione dai 16 metri. Dal momento che l’arbitro lascia proseguire e prima del rigore interista passano 2 minuti, perché Mbaye quando capisce che la palla non può uscire in fallo laterale, cincischia con la palla fino ad attendere che un interista gli giunga addosso invece di spazzarla via? Da lì il Bologna regala la rimessa laterale che poi nasce l’azione del rigore. Secondo errore tecnico, Orsolini mai e poi mai non può da dietro indurre l’arbitro a fischiare il rigore. Lautaro era marcato, non c’era bisogno da dietro di intervenire a prescindere se Orso l’abbia toccato o meno. A Cagliari, 3 errori tecnici 2 di Bani ed 1 di Denswil in 20 minuti ci fanno trovare da 1-0 Bologna a 3-1 Cagliari. A Torino contro la Juve in 3 passaggi in area Bologna, non sono riusciti a spazzare il pallone lontano dall’area di rigore e da lì è nato il gol del 2-1 di Pjanic. Capisco il voler giocare sempre la palla come richiesto dal mister ma ci sono zone del campo dove perdere la palla è più letale che in altre zone e in serie A, ti castigano quasi sempre. C’è l’errore tecnico di Sansone a Genova dal dischetto, la ripartenza della Roma con Veretout che si fa 40 metri di campo senza essere fermato che ci costa il gol allo scadere di Dzeko. Alla prima giornata a Verona, viene regalata una punizione dal limite per un fallo sciocco e Veloso ci punisce col definitivo 1-1 in superiorità numerica.

Non siamo stati immuni da amnesie dei singoli anche nelle partite contro Spal, Brescia e Lazio. Forse, contro la Sampdoria, la partita dove finora il Bologna non ha inserito a referto, errori grossolani anche se Bani sul tiro di Gabbiadini, poteva un po’ più accorciare. Il Bologna gioca bene inutile negarlo; piace questa voglia di giocarsela contro tutti ma deve in certi momenti della partita, capire quando giocare a viso aperto e quando ogni tanto bisogna addormentare la partita. A Cagliari per esempio, appena preso il gol dell’1-1, bisognava cercare di rallentare per 10-15 minuti il ritmo invece di mantenerlo alto. Loro avevano acquisito fiducia dopo il pareggio e avevano in quel momento più gamba, più corsa. Ieri sera sull’1-1, gli ultimi 5 minuti non si dovevano più giocare. Una squadra esperta, gli ultimi minuti tra un fallo laterale, un falletto tattico, non ti fa giocare. Il Bologna prende spesso gol sanguinosi nei minuti finali e questo non va bene. Al netto di qualche errore di Skorupski e di qualche assenza importante, il Bologna ha tutte le carte in regola per migliorare i 44 punti dello scorso campionato ma deve da qui in avanti ridurre gli errori tecnici. Gli arrivi a gennaio di un difensore, Dominguez e forse Ibra per stessa mezza ammissione di Sabatini ( Ibra vuole dare una mano a Sinisa) e il rientro di qualche giocatore dagli infortuni, potranno solo far migliorare il rendimento della squadra. Intanto, provare a chiudere il girone a 23-25 punti, sarebbe un buon obiettivo per fare meglio nel girone di ritorno.