Quante volte il Bfc ha schierato la formazione titolare? La risposta vi sorprenderà…

I dati li conoscete già da venerdì sera, terza sconfitta in fila, quarta nelle ultime cinque, quarta consecutiva in trasferta e quarta peggior difesa del campionato. Alla fine, in questi giorni si è parlato di tante cose, di Mihajlovic, di traghettatori, di analisi tecnico-tattiche su cosa non ha funzionato a Reggio Emilia, ma alla fine perché non si parla di infortuni?

Evito di entrare accuratamente nella vicenda Mihajlovic, col rischio di strumentalizzazioni banali, preferisco rimanere oggi sui dati oggettivi. Sapete quante volte il Bologna ha schierato il suo undici titolare da inizio anno a oggi? Due. Per formazione titolare, al netto della mancata gerarchia sulla prima punta (ora gioca Palacio per necessità e scelta tecnica), intendo quella considerata tale in estate, ovvero: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro (Palacio, Santander). Ecco, questo undici, ripeto, al netto della girandola di attaccanti, si è visto due volte: in casa con la Spal (erano disponibili contemporaneamente tutte e tre le prime punte) e a Brescia, dove però Dzemaili giocò inizialmente al posto di Poli. Nemmeno a Verona c’era l’undici titolare, in campo mancava Medel e giocò Kingsley. Dalla Roma in avanti, quarta giornata, in media sono mancati quasi tre giocatori titolari in ogni match, alcuni per infortunio, altre volte per scelta tecnica di turnover e gestione delle energie. E siccome da un certo punto in avanti Bani ha sostituito Denswil per scelta dell’allenatore e non per infortunio, il centrale ex Bruges l’ho lasciato fuori dal conto.