Mannaggia l’Orso

Un urlo strozzato in gola, anche se allo stadio non c’è nessuno se non venti giornalisti. Ma anche io, dentro di me, stavo per esultare. Era praticamente tutto fatto, Orsolini libero, palla sul sinistro, cinque metri dalla porta, cinque minuti alla fine ‘stai a vedere che anche noi possiamo pareggiare immeritatamente una partita’. Ecco, no. A noi non succede mai, neanche per sbaglio. Niente urlo, niente pareggio, niente gol di Orsolini da una posizione in cui si può calciare ovunque tranne che addosso al portiere, senza contare lo svirgolone di due secondi dopo, in posizione regolare e praticamente sulla linea di porta. Lì c’è stato tutto Bologna-Napoli, o quasi, perché alla fine gli ospiti hanno meritatamente vinto.

