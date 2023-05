Guai a rompere le scatole. Dalla beatificazione all’ingratitudine: Motta si è preso un rischio

Il Bologna a quota 51, aver fermato tutte le big nel ritorno, aver ridato entusiasmo al Dall'Ara e aver portato una media di 26mila spettatori nelle ultime 8 partite non basta. Thiago Motta rischia ora di diventare il nuovo allenatore antipatico da triturare solo per aver chiesto un minimo di chiarezza sul futuro, neanche pretendendo milioni di investimenti o l'allestimento di una squadra da Europa, ma la coerenza di fondo tra obiettivi da stabilire e fatti concreti per raggiungerli. E ha ragione. Perché, come già si sta vedendo e sentendo, è sempre l'allenatore a finire sulla graticola qui a Bologna e Thiago sa che, sulla base di quanta ossatura verrà confermata, il livello del suo Bologna salirà, scenderà o resterà stabile. E su questo dovrebbero essere stabiliti gli obiettivi. Chiedere crescita sportiva e cedere tre titolari sarebbe un problema, a meno che non si abbassi l'asticella tornando al solito 'salviamoci e poi vediamo'.