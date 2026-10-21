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Il dilemma della condizione fisica

Lo abbiamo scritto più o meno tutti: il Bologna è durato un tempo contro l'Inter. Una questione di condizione fisica, di autonomia limitata, ma alla fine anche di qualità. Che Raffaele Palladino abbia puntato il dito sulla preparazione impostata in estate è parso evidente fin dalla prima conferenza stampa, quella di presentazione, in cui il neo mister ci aveva subito fatto presente del presunto deficit di condizione da colmare. Le evidenze di queste partite sembrano andare in quella direzione: calo con il Torino, calo con il Lecce, calo con l'Inter. Viene però da chiedersi come mai in oltre un mese di lavoro non ci siano stati significativi passi sulla condizione e in che modo Domenico Tedesco abbia 'cannato' la preparazione in quel di Valles. Carichi troppo elevati come quelli di Bisoli che poi hanno permesso al Bologna di correre anche a maggio? Certamente, le tre settimane di sosta passate senza dieci giocatori hanno impedito a Palladino di portare la squadra ad avere una condizione simile e uguale per tutti. Ma è sufficiente solo questo a spiegare i cinque punti in sette partite?

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