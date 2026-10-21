Se da un lato Antonio Raimondo la cessione al Frosinone, seppur in prestito, l'ha ottenuta, trovando anche un grande rendimento con Alvini, Nikola Moro in estate è stato trattenuto dal Bologna ma oggi il suo minutaggio è decisamente scarno.

Ne parla oggi il Resto del Carlino, che riporta l'interessamento concreto dell'Al Jazira in estate con una ricca proposta di un quadriennale da 3.5 milioni di euro netti. Moro non avrebbe disdegnato una cessione definitiva, ma il Bologna gli ha imposto di restare dopo le numerose cessioni già effettuate nel corso dell'estate. Moro, però, ad oggi non ha praticamente visto campo né con Tedesco né con Palladino.