Trasferta libera sabato a Cagliari
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Nonostante i tempi biblici, e una conferma arrivata solo nella tarda serata di ieri, la trasferta di Cagliari è aperta ai tifosi rossoblù residenti in Emilia Romagna. Di seguito le info.
Il Cagliari Calcio comunica, in relazione a Cagliari-Bologna dell’8a giornata di Serie A in programma alla Unipol Domus sabato alle 15, che oggi alle 16 aprirà la vendita dei biglietti del Settore Ospiti (415 posti) al costo di 28€ nei punti del circuito Ticketone oppure online qui. I residenti nella regione Emilia-Romagna possono comprare solo il Settore Ospiti e c’è obbligo di fidelity card del Bologna.
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