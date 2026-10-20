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Mi ispiro a Sartori

Queste le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport, da parte del direttore sportivo del Rennes Loic Desiré, che giovedì sera affronterà la Juventus in Europa League. Squadra, il Rennes, che nel corso degli ultimi decenni ha prodotto innumerevoli talenti grazie alla su accademia. A certificare la bontà del progetto Rennes basta snocciolare alcuni nomi della Nazionale francese allenata da Zidane: Dembélé, Doué, Jacquet, Camavinga, Truffert, ma pure gli italiani Diouf dell'Inter e Da Cunha del Como. Campioni provenienti dalla squadra che ha come proprietario il miliardario François Pinault, fondatore del colosso del lusso Kering. CONTINUA SOTTO

"La Serie A? Per certi versi il livello è simile a quello della Ligue 1. Da noi il calcio è più fisico mentre da voi è più tattico. Segno della tradizione storica delle vostre grandi squadre che hanno avuto, e continuano ad avere fra le loro fila, giocatori francesi importantissimi, soprattutto nella Juventus ma non solo. Nel vostro campionato - continua Desiré - esistono anche realtà piuttosto sottovalutate. Ammiro molto il lavoro di Giovanni Sartori che ha fatto grandi cose con l’Atalanta prima e adesso con il Bologna, costruendo squadre interessanti con giocatori giovani e altri di esperienza. Un metodo cui mi ispiro anche qui a Rennes"

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