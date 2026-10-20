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L'ANNUNCIO DI MALAGO'

L'ex bandiera del Bologna, come annunciato anche dalla Figc, tornerà in nazionale sotto nuove spoglie, e cercando di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita e rafforzare il legame con la maglia azzurra.

La nomina del bomber ex Bologna e Lazio è stata annunciata direttamente dal nuovo commissario della FIGC Giovanni Malagò: "Siamo molto felici di accogliere Giuseppe Signori in FIGC, come capo delegazione della Nazionale Under 20. Beppe è stato uno dei più grandi attaccanti del nostro calcio e la sua esperienza, le sue competenze e l'entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida saranno un valore importante per la crescita dei nostri giovani." Parole alle quali lo stesso Signori si è sentito di dover rispondere: "Tornare in azzurro è un emozione speciale e un grande motivo d'orgoglio. Metterò la mia esperienza a disposizione dei ragazzi dell'Under 20, aiutandoli a fare l'ultimo passo verso il loro grande sogno. Sono molto motivato e desideroso di poter offrire il mio contributo alla FIGC e alla magli azzurra."

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