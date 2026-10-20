Domenico Tedesco resta sotto contratto con il Bologna. Come riporta il Resto del Carlino, l'ex tecnico rossoblù è in attesa di una chiamata convincente per ripartire.

Nelle scorse settimane si erano palesate due possibilità. Una in Germania, con il Borussia Mochengladbach ultimo in classifica in Bundesliga, ma il club tedesco ha trovato l'accordo con Blessin, ex Genoa, ma anche con il nuovo tecnico è stato sconfitto contro Colonia e Hoffenheim. Un'altra mezza possibilità era nata in Turchia con il Samsunspor, ma alla fine in panchina ci è finito Bjelica, ex Spezia. Per Tedesco resta dunque in essere il contratto fino a giugno 2028 a oltre due milioni a stagione.