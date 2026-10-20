Solo sei gol segnati in sette partite e due giocatori importanti fuori. Roberto Piccoli conoscerà oggi i tempi di recupero dopo aver svolto una risonanza magnetica e Riccardo Orsolini è fuori dopo la trasferta di Lecce.

Con Artem Dovbyk in condizioni precarie, a Raffaele Palladino resta solo Jay Enem al massimo della salute, ma questa sarà la settimana per capire a che punto è l'ucraino, chiamato a mandare un segnale di crescita inequivocabile dopo essere rimasto a Casteldebole durante la sosta. Con la difesa che balla e un attacco che segna poco, tutto il Bologna ha segnato meno di Raimondo, Dovbyk deve dare sfogo offensivo alla squadra ed ergersi a baluardo per provare a fare punti a Cagliari. Fino a qui Artem ha giocato 98 minuti e alle viste c'è pure il turno infrasettimanale, non l'ideale per un giocatore non al top, ma Dovbyk è stato il fiore all'occhiello dopo la cessione di Castro e serve più che mai sua la vera versione.