Ieri a Casteldebole sono ripresi i lavori in vista della trasferta di Cagliari, ma decisamente a ranghi ridotti. Per Roberto Piccoli, a esempio, servirà un supplemento di indagine al flessore infortunato. L'attaccante si sottoporrà a una ecografia dato che dai primi esami sarebbe emerso un problema, probabilmente una piccola lesione, e per i tempi di recupero servirà un secondo esame.

Palladino ha invece concesso riposo ai nazionali impegnati durante la sosta, ovvero a quei undici giocatori che non si sono mai fermati. Il tecnico punta sulla condizione fisica, sulla ricostruzione della forma della squadra e per questo ha scelto di cambiare metodologie. Può essere stato anche un modo per preservare i giocatori da nuovi infortuni dato che nell'ultimo periodo si sono fatti male Holm in nazionale, Orsolini contro il Lecce, Piccoli contro l'Inter, Dovbyk ha avuto due fastidi muscolari tra Sassuolo e Lecce e anche Bernardeschi dopo il Torino si era allenato a parte.