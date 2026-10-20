Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi con Artem Dovbyk in prima pagina e il titolo eloquente: 'Mistero Dovbyk'. In sette giornate ha giocato solo 98 minuti.

Il club e i tifosi sono in ansia dopo l'infortunio di Piccoli contro l'Inter, ora tocca all'ucraino oppure a Enem. Palladino vuole pronto Artem per Cagliari, sottolinea il quotidiano: 'Ma allora Dovbyk è pronto o no per poter trovare uno spazio dal primo minuto? E se non è pronto, quando potrà esserlo?' si chiede Claudio Beneforti. La sensazione è che il centravanti stia pagando i guai fisici dell'ultimo anno, il grave infortunio alla Roma e i due acciacchi muscolari rimediati con il Bologna in questo scorcio di stagione. Il club rossoblù, però, consapevole in estate delle sue condizioni, ha scelto di prenderlo lo stesso, anche se il Corriere pone sul banco una divergenza di vedute tra il preparatore di Tedesco e lo staff medico sui carichi di lavoro di Artem. Un fattore che avrebbe complicato il ritorno alla piena forma.