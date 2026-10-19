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Occasione sfumata?

A Bologna continua a rimbalzare nella testa di tutti i tifosi, e non solo, una domanda: perché non aver puntato su Antonio Raimondo? L'attaccante, in prestito secco al Frosinone, nell'ultima partita ha segnato una tripletta contro il Sassuolo, salendo già a quota 7 gol in campionato e scavalcando Malen in cima alla classifica cannonieri della Serie A. Da solo ha segnato più di tutto il Bologna, fermo a sei reti. Il dubbio è più che legittimo, perché presto potrebbe trasformarsi in un forte rimpianto per tutti i tifosi.

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