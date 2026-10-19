Raimondo brilla al Frosinone e attira le big: il Bologna si gode il suo talento, ma i tifosi temono un grande rimpianto

Martin Shira
Schermata 2026-10-11 alle 21.29.47

VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"

Occasione sfumata?

A Bologna continua a rimbalzare nella testa di tutti i tifosi, e non solo, una domanda: perché non aver puntato su Antonio Raimondo? L'attaccante, in prestito secco al Frosinone, nell'ultima partita ha segnato una tripletta contro il Sassuolo, salendo già a quota 7 gol in campionato e scavalcando Malen in cima alla classifica cannonieri della Serie A. Da solo ha segnato più di tutto il Bologna, fermo a sei reti. Il dubbio è più che legittimo, perché presto potrebbe trasformarsi in un forte rimpianto per tutti i tifosi.

Frosinone Calcio v Venezia FC - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti