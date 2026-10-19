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Il Bologna visto contro l'Inter

Queste le parole di Pepè Anaclerio ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno:

"E' molto semplice analizzare una partita come quella di sabato. Quando giochi contro la più forte, la squadra più forte quando decide di iniziare veramente a giocare a pallone vince senza troppe difficoltà. Solamente una squadra forte come la Roma è riuscita a pareggiare contro gli uomini di Chivu in questa prima parte di campionato. Il Bologna per provare a portare a casa la pelle, o almeno a pareggiare contro queste squadre, deve riuscire a mantenere per 90 minuti la stessa intensità vista nel primo tempo di sabato. Nel secondo tempo i nerazzurri sono partiti benissimo e hanno trovato tre gol meravigliosi. Inoltre le riserve che ha Chivu, il Bologna non le ha, e dunque anche sotto questo aspetto la differenza è molto ampia. Detto ciò il primo tempo del Bologna è stato molto buono e in questo inizio di campionato conta anche la prestazione della squadra oltre al risultato"

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