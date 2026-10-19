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Solo una volta peggio di così

Cinque punti dopo sette giornate rappresentano la seconda peggior partenza dell’era Saputo. Già questo, di per sé, basta a spiegare la difficoltà di una stagione nata con un esonero dopo quattro giornate, mai successo con Joey al timone, e con già quattro sconfitte totali in sette partite. Appunto, solo Delio Rossi, con un Bologna neo promosso, fece peggio nel 2015 con ben sei ko e il solo successo sul Frosinone. Perfino Pippo Inzaghi, nel disgraziato girone di andata 2018, riuscì a spingersi fino a 7 punti, uno in più della stagione 2022/2023 guidata inizialmente da Mihajlovic fino alla quinta giornata e con Vigiani che, battendo la Fiorentina, consegnò a Motta 6 punti in classifica. Bologna sotto anche rispetto al primo anno di Italiano (8 punti), mentre è impietoso il confronto con un anno fa, quando i punti erano addirittura 13.

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