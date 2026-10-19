Nonostante un morale rivitalizzato dall'arrivo di Palladino, i rossoblù hanno continuato a mostrare limiti tecnici notevoli, e con gli uomini dell'area tecnica che sono chiamati a lavorare per trovare eventuali soluzioni nella prossima finestra di mercato invernale, come riferito dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.

Con l'avvento del nuovo mister, e i nuovi principi di gioco, hanno trovato spazio giocatori finiti fuori dalle gerarchie, vedi ad esempio Casale, ma dall'altra si sono messi in luce ancora di più i limiti di una squadra che ha vissuto uno "smantellamento" nel corso dell'ultima estate. Il centrocampo è infatti quasi esclusivamente tra i piedi di un Ferguson che, per quanto sia tornato a buoni livelli, non è quello di qualche stagione fa, e l'attacco si appoggia tutto sulle spalle di Piccoli, il quale quest'estate era arrivato con l'idea di fare la riserva. A tutto questo si aggiunge una situazione tra i pali preoccupante, con Pessina, e soprattutto Skorupski, ancora incapaci di fornire le certezze giuste. Ed è qui che viene in soccorso il mercato di gennaio, con l'obiettivo di trovare un mediano e con l'opzione Di Gregorio per la porta. L'ex Juve conosce bene Palladino, con il quale si affermò come migliore portiere della Serie A e sarebbe pronto ad un opportunità da titolare. Per ora sono solo voci, ma il Bologna e la dirigenza sono chiamati ha dare risposte.