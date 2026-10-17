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Il rammarico

Queste le parole di mister Palladino in conferenza stampa dopo la sconfitta per uno a tre del Bologna contro l'Inter: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, i ragazzi hanno interpretato bene la partita con coraggio, qualità e spirito di sacrificio. Siamo passati in vantaggio e il rammarico è quello di non essere riusciti a segnare il secondo. Dopo loro hanno fatto un grande gol e nella ripresa siamo calati fisicamente. Avevamo meno energia e meno pressione, forse il pareggio ci ha tagliato le gambe. Ci portiamo comunque a casa tante cose positive. L'obiettivo è fare bene anche i secondi tempi"

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