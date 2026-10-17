Queste le parole dell'attaccante dell'Inter Ange-Yoan Bonny in conferenza stampa:

"Non era facile affrontare una grande squadra come il Bologna che all'inizio ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo reagito bene e abbiamo portato a casa la vittoria con merito. Mister Chivu? Quando vengo chiamato in causa cerco sempre di dare il massimo, se segno è anche merito dei miei compagni di squadra".