Questo il commento dell'attaccante nerazzurro al termine di Inter-Bologna
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Queste le parole dell'attaccante dell'Inter Ange-Yoan Bonny in conferenza stampa:
"Non era facile affrontare una grande squadra come il Bologna che all'inizio ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo reagito bene e abbiamo portato a casa la vittoria con merito. Mister Chivu? Quando vengo chiamato in causa cerco sempre di dare il massimo, se segno è anche merito dei miei compagni di squadra".
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