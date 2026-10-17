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Il Bologna è durato un tempo

Autonomia limitata, circa 45 minuti. Il Bologna crolla sotto i colpi dell'Inter dopo un buon primo tempo e il vantaggio iniziale di Pobega, ma evidentemente la condizione fisica non è ancora quella che servirebbe a Palladino. La pressione in avanti è durata fino al pari nerazzurro, arrivato a fine prima frazione con Thuram, poi nella ripresa le energie sono finite e i cambi non hanno dato l'effetto sperato. Alla fine passano i nerazzurri con Augusto e Bonnu a chiudere in cassaforte i tre punti.

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