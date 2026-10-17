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Si è accesa la spia della benzina

A tutto gas fino a quando la spia della benzina ha cominciato a lampeggiare. Questa la semplificazione massima della partita del Bologna. D'altronde, con il caro carburanti diventa difficile tenere il serbatoio pieno, ma in qualche modo Palladino dovrà trovare le risorse per riempire la tanica e dare ai suoi l'energia che serve per novanta minuti. Infatti, per un tempo si è visto un discreto Bologna, energico nella pressione, con qualche idea in più in fase di possesso, ma è come se quel gol di Thuram al tramonto della prima frazione avesse di colpo portato a zero le energie. La squadra è andata in riserva, ha dovuto ripiegare dietro (il pressing è stato poco feroce), di conseguenza con meno pericolosità davanti non c'è stato modo di alleviare la pressione sulla retroguardia, che alla fine ha abdicato e ceduto. E quando il ritmo cala chi ha più qualità vince...

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