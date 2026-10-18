Che il Dall'Ara sia uno stadio vetusto, nella sua struttura esterna, lo si comprende semplicemente frequentandolo, ma che cada veramente a pezzi è un altro discorso. Letteralmente, è successo questo ieri sera durante Bologna-Inter.

Come riportato da numerose testimonianze sul Forumrossoblù, poco prima dell'intervallo un faro alogeno è caduto in Andrea Costa, nel piano sopra al bar, fortunatamente senza colpire i tifosi presenti. Un rischio elevato di tragedia. Il faro è precipitato nella zona di transito della struttura di acciaio costruita per Italia '90, cadendo dal soffitto al quale era ancorato, probabilmente assieme al blocco a cui era fissato e al cavo elettrico. Si tratta di un faro di circa 40 centimetri per 30, posizionato a 5 metri di altezza e attaccato alla struttura di acciaio. Il boato è stato sentito da diversi tifosi presenti, che si sono spaventati, e successivamente la zona è stata presidiata dagli steward. Insomma, è andata bene. Resta la necessità, stadio nuovo o meno, di rendere il Dall'Ara più sicuro e confortevole. L'età si fa sentire...