Cambiano gli allenatori ma non la sostanza, il Bologna non riesce a mantenere inviolata la porta. Questo è quello che sancisce la Gazzetta dello sport oggi, facendo luce su un problema costante di questo inizio di stagione per i rossoblù.

Nelle sue prime uscite il Bologna ha infatti sempre preso goal, e con un numero di reti subite che, dopo la sconfitta con l'Inter, ammonta a dieci. Nonostante il cambio in panchina, da Tedesco a Palladino, i rossoblù sembrano ancora incapaci di riuscire a trovare quella solidità difensiva che ad oggi appare un miraggio. Per risalire all'ultima partita in cui i felsinei hanno raggiunto l'obiettivo del clean sheet bisogna tornare indietro di qualche mese, ovvero all'amichevole con l'Iraklis di quest'estate. Come evidenziato infatti da Matteo Della Vite, il problema principale risale anche e soprattutto nella mancanza di un leader, figura visibile nelle scorse stagioni, e che non sembra poter essere nemmeno il neo arrivato Darmian. Insomma, il Bologna ha bisogno di trovare una guida difensiva e deve farlo alla svelta, soprattutto in vista di una trasferta ostica come quella di Cagliari.