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L'ULTIMA PARTITA CONTRO L'INTER

L'ex, tra le altre, proprio di Inter e Bologna si è espresso così sulla prestazione rossoblù di sabato: "Mi è piaciuto il Bologna del primo tempo: aggressivo, ha preso l'Inter nella prima costruzione, ha giocato alto. Non potendo mantenere quell'intensità per 90 minuti, ci sta che poi perdi. La qualità fa la differenza e Chivu nella ripresa ne ha messa tanta in campo. Il Bologna però è sulla strada giusta, deve riprendersi dall'uscita di Italiano e la falsa partenza."

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