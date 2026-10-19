L'ex Fiorentina, come riportato anche dal Corriere dello Sport, rischia di saltare le sfide con Cagliari, Milan e Monza dopo il risentimento alla coscia destra subito contro l'Inter, e con gli appositi esami strumentali previsti per oggi.

La mancanza della prima punta rossoblù può essere un problema non da poco, vista soprattutto la centralità di quest'ultimo nella manovra offensiva. Il classe 2001 era stato fino ad ora titolare in ogni singola partita disputata dal Bologna, ad evidenziare come fosse considerato il più pronto tra le punte, soprattutto con un Enem ancora acerbo ed un Dovbyk ripetutamente in infermeria. La sua assenza già contro i nerazzurri aveva rappresentato un imprevisto sgradito, come proferito anche da Palladino al termine della gara, ed ora che può protrarsi nel tempo potrebbe costringere la guida tecnica a riassestare gli equilibri del reparto. L'ansia si diffonde a Casteldebole, con i rossoblù che si augurano di poter limitare il più possibile la gravità dell'infortunio.