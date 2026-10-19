L'ex Roma si trova infatti dinanzi già ad una possibile ultima chiamata, dopo l'infortunio che porterà il nativo di Bergamo a tornare, verosimilmente, direttamente dopo la prossima sosta nazionali.

Il Bologna continua a vivere l'incubo degli infortuni, con il reparto offensivo sempre più decimato e che vedrà lontano dai campi, dopo Riccardo Orsolini, anche Roberto Piccoli. Proprio con l'assenza di quest'ultimo, che si stima possa essere tra i 20 e i 30 giorni, si apre dunque una corsa a due per una maglia da titolare tra Enem e Dovbyk. Il classe 97', la vera scommessa del mercato estivo dei rossoblù, ha ora quindi all'incirca quattro partite per convincere la dirigenza dell'investimento fatto, soprattutto dopo aver smaltito l'ennesimo problema muscolare. Dopo essere stati costretti a trattenere Enem in via precauzionale, sotto le due torri si auspicano quindi di poter vedere anche solo uno sprazzo del bomber esploso in quel di Girona.