A Bologna devono ancora arrivare i primi tre punti in campionato davanti ai propri tifosi. L'ultima volta? Il 12 aprile 2026, in occasione della vittoria per 2-0 contro il Lecce
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Un digiuno prolungato
Prosegue il digiuno al Dall’Ara per il Bologna. Dopo il pessimo avvio di Tedesco, il fardello di riportare in alto i rossoblù è stato assegnato a Raffaele Palladino. Un compito non impossibile, a cui va aggiunta la richiesta, necessaria, di riaccendere l’entusiasmo ormai perso nella propria casa.
Gli emiliani sono ancora a secco di vittorie davanti ai propri tifosi. Con una sola vittoria conquistata finora, i rossoblù occupano momentaneamente il quattordicesimo posto in classifica, a quota 5 punti. Se però si guarda la classifica casalinga, il Bologna slitta in diciottesima posizione, con soli due punti raccolti, sopra soltanto a Fiorentina e Udinese, con un punto ciascuna.
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