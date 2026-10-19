I risultati del fine settimana (fonte Bolognafc)
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Under 18
Bella vittoria per l'Under 18 di Luigi Della Rocca, che ha rifilato un sontuoso poker al Milan: 4-1 il risultato finale per i rossoblù grazie alle marcature di Buikis, Baldini e doppietta di Passanisi. Il Bologna sale a quota 14 punti in classifica, al 6° posto.
BOLOGNA-MILAN 4-1
BOLOGNA: Milan, Rajouani, Covolo, Demaurizi (61’ Giannelli), Altruda, Casali, Baldini (84’ Neri), Buikus, Bellondi (61’ Boateng), Pjevic (61’ Zucchini), Passanisi (70’ Eulisi).A disposizione: Uruci, Ballacci, Archetti, Andreotti.Allenatore: Della Rocca
MILAN: Pacileo, Mercogliano, Calvani (52’ Di Marco, 70’ Rocca), Babaj (52’ Bonomi), Mbaye, Kurbegovic (52’ Zangrillo), Colombo (70’ Avogadro), Grassini, Di Nella (61’ Guglielmo), Martini (70’ Rusu), Jadid.A disposizione: Piciano, Kharkevych.Allenatore: Antonelli
Arbitro: Biandronni di ForlìMarcatori: 8’ Buikus (B), 44’ Baldini (B), 47’, 51’ Passanisi (B), 60’ Di Marco (M)Ammoniti: Rajouani (B), Guglielmo (M)Espulso: Rajouani (B) al 79’
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